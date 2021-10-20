"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха

21 октября проходит экватор президентского срока Владимира Зеленского. В апреле 2019-го он одержал победу во втором туре. За него проголосовали 73% избирателей. Говорил, что второй раз не будет баллотироваться. Однако в окружении говорят, что уже готовится к президентским выборам 2024 года. Мол, надо выполнить обещанное.

- Дочка подымает эту тему. Она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, - сказал неделю назад Зеленский.

Более половины украинцев высказались против второго срока нынешнего президента в августовском опросе Центра Разумкова. Поддержка Зеленского за последний месяц снизилась с 33,3 до 24,7 процентов, по исследованиям Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября. Социологи предполагают, что это произошло из-за оффшорного скандала, отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова, экономических проблем.

- Зеленский существенно изменился за эти два с половиной года, - говорит в интервью Gazeta.ua Евгений Головаха, завотделом социально-политических процессов Института социологии Национальной академии наук. - Понемногу приобретает черты, которые отличают руководителя небольшой фирмы, как "Квартал 95", от руководителя крупной организации - государства. Чувствует ответственность не только за узкий круг единомышленников, но и за страну. Сейчас больше похож на традиционный образ президента, чем два года назад. Именно из-за непохожести на предшественников его и выбрали. Теперь меняется. В чем то идет дальше. Например, в том, как решает и действует между законным обоснованием и необходимостью. Это началось с закрытия каналов кума Путина Медведчука, с его привлечением к суду. Именно эти шаги на грани закона подняли рейтинг.

Взялся за Медведчука, на что не решился Порошенко

Как во всех предыдущих президентов, в Зеленского падал рейтинг. Хотя не так быстро. Это продолжалось до начала этого года. А когда пошел на жесткие шаги, рейтинг начал расти. Зеленский взялся за Медведчука, на что не решился Порошенко.

Как еще изменился?

- Риторика стала более наступательной. Тем самым он привлек внимание Запада к Украине. В политике застенчивость - плохая черта. Об интересах страны нужно говорить громко. А потом дипломаты должны это решать под своим дипломатическим одеялом. Кто так делает, имеет выгоду. С ним считаются. Зеленский это понял. Предшественники вели себя скромно с Западом. Если их не трогают, им хорошо. Зеленский начал высказывать претензии. Потому что мы стоим на передовой обороны западного мира. А могли остаться в Евразии и передовой была бы Польша. Надо напоминать об этом.

Сейчас рейтинг президента не очень отличается от того, каким был в начале каденции. Немного потерял. Как ни странно, на Востоке и Юге Украины.

Рейтинг президента не очень отличается от того, каким был в начале каденции. Немного потерял. Как ни странно, на Востоке и Юге

За счет чего рейтинг Зеленского медленно падал?

- В стране жизнь лучше не становится. Значительное количество избирателей верят, что придет новый президент и все абсолютно изменится. Что мессия выведет народ на путь процветания. Понемногу разочаровываются. А когда показал решимость на грани авторитаризма, его многие снова начали поддерживать.

Украинцы такое любят?

- Людям нравятся решительные шаги. Но это не значит, что захотят действительно авторитарных лидеров или диктаторов. Таких не любят. Поддерживают определенные авторитарные шаги. Когда Александр Македонский разрубил гордиев узел, хотя надо было развязать. Вот у нас любят, когда узлы рубят. Но это рискованное дело.

Еще за время президентства Зеленский занял четкую позицию: только Европа, а Россия - враг, и он не боится Путина.

Зеленский занял четкую позицию: только Европа, а Россия - враг, и он не боится Путина

Теперь уже не будет предлагать "посмотреть в глаза Путину"?

- Понял, что смотреть некуда. У меня были прекрасные отношения с российскими либералами в конце 1990-х, работали в различных программах и проектах. Был под Москвой на конференции. И появилась новость, что Ельцин выдвинул Путина на премьера. Все понимали, что это преемник. Как они от этого радовались, что станет хорошо. А я сказал: вы посмотрите ему в глаза, там полная пустота. Уже позже Ельцин и окружение поняли, что натворили. В Зеленского не было опыта общения с такими, как Путин. Теперь знает, что это за люди, какие задачи себе ставят. Четко определился с врагом и партнерами.

Это реально исторический момент: цивилизационное противостояние. Мы определились, что принадлежим не к евразийской цивилизации, а к западной

Автор: Сергей Старостенко Социолог Евгений Головаха: «Риторика Зеленского стала более наступательной. Тем самым он привлек внимание Запада к Украине»

Хотя Россия и враг, но на нее надо иметь средства политического влияния. Будем надеяться, что Зеленский найдет оптимальные средства. Пока вижу, что нас ждет трудный период. Мы вместе с президентом Зеленским очень раздражаем Россию. Дай Бог, чтобы выдержали. Это реально исторический момент: цивилизационное противостояние. Мы определились, что принадлежим не к евразийской цивилизации, а к западной, которая определяет перспективы мирового нормального развития. Если Зеленский будет для этого силы и вдохновение, то сможем противостоять евразийскому пространству.

Каковы его слабые стороны?

- Он как был руководителем "Квартала 95", так и не покинул это. Видно по обойме приближенных людей, как перетасовывает кадры. Очень трудно выйти из "Квартала", он там вырос как руководитель. Украина Зеленского напоминает "Квартал 96". Его навыки руководства студией очень чувствуются.

Многие проблемы не разрешены, люди не удовлетворены. Цены, война, коррупция. Все это остается на повестке дня. Добавился еще ковид. Провалили программу вакцинации. Имеем 15 процентов привитых. Не только потому, что власть плохая. У нас большинство людей не хотят вакцинироваться. Просто катастрофа. Как можем идти в Европу, где уже 60-80 процентов вакцинировались? Надо было проводить более жесткую политику. Летом уже были вакцины и можно было делать ограничения, чтобы люди прививались. Как сейчас в Одессе бегут вакцинироваться, чтобы можно было сходить в ресторан. Тут авторитарных шагов не увидели.

Есть 15 процентов привитых. Как можем идти в Европу, где уже 60-80 процентов вакцинировались? Надо было проводить более жесткую политику

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Какими шансами Зеленский воспользовался, а какие упустил?

- Главная проблема Украины - коррупция. Не произведена жесткая реформа судов, прокуратуры. Без решения этих проблем не имеем европейской перспективы. Здесь мало сделано. Шансы потеряны. Это должны быть первые решения. Второй упущенный шанс - Зеленский мог бы больше общаться с людьми. Он это умеет.

Теперь борьба с коррупцией затянется надолго. Представление, что все остается, как было, влияет на отношение к Зеленскому. Так было со всеми президентами в первые месяцы их "медового" руководства. Фактор коррупции здесь очень важен.

"Крымская платформа" раздражает Россию. Это признак того, что шаг эффективный

Фактор войны тоже влияет на рейтинг. Так как избиратели прежде всего Востока и Юга считают, что этот вопрос надо решать. Украина делает правильные шаги. Например, организовала "Крымскую платформу". Раздражает Россию. Это признак того, что шаг эффективен. Сложнее с Донбассом, потому что идет война. Обсуждениями не обойтись. Неслучайно на Западе говорят, что остается вариант балтизации региона (введение "пастортив неграждан" для украинцев, которые поддерживают политику России. В странах Балтии это используют, например, в отношении бывших граждан СССР. -Gazeta.ua). Этот вариант становится одним из самых вероятных. Идет откладывание проблемы на десятилетия.

У Зеленского высокий уровень поддержки, по последним опросам. Ближайший его конкурент Петр Порошенко отстает в два раза. В чем заключается этот феномен?

- Зеленский - с другой системы. Его выбрали как человека, который не имел связей с политическим цветом Украины, его коррупционными схемами. Поэтому его поддержали избиратели из очень разных лагерей. Но в Зеленского остается так называемый ядерный электорат - люди, которые считают, что его потенциал нового человека не исчерпан. 73 процента, которые голосовали за Зеленского, - подавляющее общественное мнение, что надо переходить к избранию новых во всех смыслах политиков: не имеющие опыта предшественников, успешные в других делах. Сейчас среди экспертов преобладает мнение, что Зеленского может победить только Зеленский +. А не Порошенко или кто-то из старой обоймы.

Зеленского может победить только Зеленский +. А не кто из старой обоймы политиков

С какой среды может появиться альтернатива?

- С любого. Мировой опыт очень разный. Были президентами комики. Были интеллектуалы, когда в Бразилии президентом избрали социолога. Может появиться из бизнеса. Главное, чтобы не из старых политиков.

Потенциал Зеленского еще не исчерпан. Ядерный электорат его - на уровне 15-20 процентов, это зелеботы. До сих пор лидером по ядерному электорату у нас была Юлия Тимошенко. Но у нее он не превышал 10-12 процентов. Это свидетельствует, что к Зеленскому есть определенная степень доверия.

На сколько времени этого хватит?

- Пока не увидим фактов, что действительно злоупотреблял властью на должности. Что отмывал деньги. Пока объяснил свои оффшоры, которые были до избрания на должность. Если найдут, что занимался этим сейчас он или его ближайшее окружение. На этом погорел Петр Порошенко. Был реальным кандидатом на второй срок. А скандалы в оборонке с его другом Гладковским-Свинарчуком все разрушили. Если такого не повторится у Зеленского, то реальным будет второе президентство. Конкуренцию может составить человек, не запятнаный политическим прошлым.

Автор: Сергей Старостенко Социолог Евгений Головаха считает, что главная проблема Украины - коррупция. Не проведена жесткая реформа судов, прокуратуры. Без решения этих проблем не имеем европейской перспективы

Сейчас такой человек уже заметен?

- Чтобы это понять, надо вводить новых людей в опрос. Это должны делать электоральные социологи. Когда Виктор Ющенко еще руководил банком и не стал премьером, мы его включили в перечень возможных кандидатов. И вдруг он набирает пять процентов. О нем слышали, что где-то руководит банком. Но в нем что-то чувствовалось, была симпатичная фигура. С ходу набрал поддержку. Мы поняли, что это серьезный претендент.

Общественность должна искать реального претендента на президента. И поддерживать. Чтобы сама всплыла такая фигура - редкость

Если общественность считает, что надо менять президента, должны искать реальных претендентов. Опыт показывает, что надо найти и поддерживать. Чтобы сама всплыла такая фигура - редкость. Должна быть прежде всего общественная поддержка. Например, усилиями Дмитрия Гордона Игорь Смешко (бывший председатель СБУ, лидер партии "Сила и честь". -Gazeta.ua) в начале во время парламентской кампании набрал приличную поддержку. Сейчас имеет до 10 процентов.

Есть версия, что сначала Зеленского так поддержал олигарх Игорь Коломойский и его окружение.

Без финансовой поддержки крупных бизнесменов пробиться в высший эшелон власти не получится?

- Это может быть поддержка среднего бизнеса, который является серьезной силой. У них свои клубы, круги общения. С олигархами после избрания придется расплачиваться. Среднему бизнесу это не надо. Им нужны законы и механизмы. Чтобы были правила игры, которые бы позволили им нормально функционировать. Вот они могли бы выдвинуть такого представителя, который бы был готов разработать эту законодательную базу и воплотить в жизнь в качестве президента. Для Украины это был бы хороший вариант. Боюсь, что не найдется такой кандидат. Тогда мы обречены на второй срок Зеленского. Возможно, он наберется опыта и решит насущные проблемы, которые стояли еще во время первого срока. Чтобы суды, прокуратура служили закону, а не конкретным людям и власти.

С олигархами после избрания придется расплачиваться. Среднему бизнесу это не надо

За вторую половину президентского срока Зеленский может стать авторитарным руководителем?

- Это возможно. Этого могут требовать обстоятельства. Это будет плохо для Украины, но неотвратимо. Мы находимся в очень сложной ситуации.

Какие обстоятельства могут заставить?

- Война. Не стоит забывать о ковиде. Он может набрать масштабов, как в Латинской Америке, когда мертвые люди лежали на улице. Мы европейская страна и не должны этого допустить.

Ковид может набрать масштабов, как в Латинской Америке, когда мертвые люди лежали на улице

Второй после Зеленского - Порошенко. За счет чего может победить через два с половиной года?

- У Порошенко тоже есть свой ядерный электорат. Если Зеленский психологически не выдержит и не будет выдвигаться на второй срок, то Петр Алексеевич имеет шансы. Тогда Порошенко станет реальным кандидатом, который будет бороться за президентство с каким то другим Зеленским. Будут неплохие шансы побороться с Тимошенко, Бойко, Смешко, кем то оскорбленным Зеленским, как Разумков.

Прошли более двух лет, а Порошенко возглавляет антирейтинг политиков, по июльскими опросами. Почему так?

- Он взял власть в самое тяжелое время. Потеря территорий, война, экономический шок. Помним, как доллар подскочил с 8 до почти 30 Тогда люди существенно обеднели. Затем добавилась коррупционная составляющая. Все это запечатлелось в памяти. Хотя я лично считаю, что Порошенко был неплохим президентом, учитывая страшные обстоятельства, при которых получил власть. А у людей очень эмоциональная память. Поэтому высокий антирейтинг. Хотя имеет много сторонников.