Большинство украинцев верят в вывод средств ПриватБанка через "95 квартал"

Фильм журналистов под названием "Оффшор 95" вышел в октябре.

Подавляющее большинство украинцев считают, что офшорные счета за рубежом для политиков - это недопустимо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.

Для 77,1% респондентов недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и политики имели офшорные счета за рубежом.

Считают, что в этом нет ничего плохого - 15,6%.

О международном расследовании Pandora Papers знают 61,7% украинцев. 13,8% достаточно хорошо проинформированы, 47,9% что-то слышали, но не знают деталей.

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56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский выводил средства из ПриватБанка, в том числе якобы через "95 квартал". Не верят в это 22,6% опрошенных.

Социологи опросили по телефону 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Владимира Зеленского и его соратников. "Кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет не очень". Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию президента Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.