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вторник, 19 октября 2021 20:14

"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова

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&quot;Офшор 95&quot;: НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
НАПК проверило декларацию Зеленского за 2020 год. Фото: Reuters

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию президента Владимира Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова касательно расследования журналистов Pandora Papers.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

НАПК ответило нардепу на ходатайство.

Проверили декларацию Зеленского за 2020 год.

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"В ответе отмечается, что информация по расследованию "Слідство інфо" учтена при проведении проверки.

В НАПК обещают обнародовать результаты полной проверки. Ждем!", - написал депутат.

Также Гончаренко обратился относительно проверки информации фильма-расследования "Офшор 95" в Офис генерального прокурора. Там ответили, что срок рассмотрения обращения продлили.

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. Он является другом Зеленского, был руководителем "Студии Квартал-95".

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Владимира Зеленского и его соратников.

"Кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.

В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский назвал фильм "сюжетом не очень".

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