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понедельник, 04 октября 2021 13:00

Советник Ермака прокомментировал "Офшор 95"

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Советник Ермака прокомментировал &quot;Офшор 95&quot;
Подоляк (слева от премьера Шмыгаля) также был на "большой фракции" "слуг" в Трускавце. Фото: @sluganarodu.official

В фильме-расследовании "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском нет ничего компрометирующего.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Практически всю информацию уже использовали оппоненты Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", - цитирует Подоляка LIGA.net.

События по расследованию происходили до прихода Зеленского к власти, сказал советник Ермака.

Также Подоляк заявил, что "Квартал 95" всегда был прозрачным бизнесом и никогда не имел отношения к государственным деньгам или регуляторам.

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Но по его словам, бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти.

"Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей", - заявил.

Подоляк также заявил, что при каденции Зеленского стало возможным вручения подозрений экс-менеджерам Приватбанка и принятие спецзаконодательства - банковского, антиофшорного и налогового.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95".

В фильме говорится, что президент Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из Приватбанка бывшими владельцами.

Показ фильма в Малой опере в Киеве срывали после звонка с угрозами, поступившего в Киевскую городскую госадминистрацию.

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Дата
04
октября

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