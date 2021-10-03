Оффшор 95: сообщили детали срыва показа расследования о Зеленском

Премьеру скандального фильма-расследования сорвали. Фото: Facebook/Anna Babinets

Показ фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского сорвался после звонка с угрозами, который поступил в Киевскую городскую госадминистрацию.

Звонивший заявил, что он из Службы безопасности. Об этом сообщает Украинская правда.

Расследование планировали показать в 19.00 3 октября в Малой опере в Киеве. Его подготовило Слидство.Инфо.

Журналистка Анна Бабинец рассказала, что об отмене показа директор заведения Алексей Прасол сообщил лишь за несколько часов до начала.

"Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы нет света и вообще ремонт, но журналисты убедились, что это не так - электричество в опере есть, ремонтные работы не ведутся", - отметила журналистка.

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Работники КГГА рассказали, что после решения Прасола разрешить показ, в КГГА позвонил мужчина, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все же произойдет". После этого показ отменили.

Сейчас Слидство.Инфо ищет площадку, на которой можно будет показать "Оффшор 95".

УП звонила по телефону, с которого звонили в КГГА, но мужчина, который взял трубку, отказался представиться и бросил трубку после вопроса, работает ли он в СБУ.

Столичные чиновники уверяют, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировали.

Расследовательскому агентству "Слидство.Инфо" отказали в помещении для показа фильма "Оффшор 95", посвященного тайнам бизнеса президента Владимира Зеленского. Над документами работала команда из более 600 журналистов из 117 стран - члены независимой международной сети расследователей The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), которые ранее расследовали Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN. Украину в этом проект представляло "Слидство.инфо".