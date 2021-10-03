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Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн

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Скандальный &quot;Оффшор 95&quot; показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Расследование "Оффшор 95" команды Слидство.Инфо - это часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайт финансовых данных. Фото: Facebook / Anna Babinets

Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег Приватбанка. Об этом говорится в новом фильме-расследовании "Слидства.Инфо" "Оффшор 95".

Более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн оффшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Журналисты нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которым оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефира и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

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Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. До того времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

$40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с Приватбанка - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, перевод денег происходил через кипрскую филиала Приватбанка - ту самую, через которую олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слидство.Инфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Впрочем, на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас - владелец существенной части оффшорного бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" оффшоры, он ответил, что нужно спрашивать у наших законотворцев. Мол, иначе защитить свои интересы в бизнесе невозможно. Добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса.

Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и оффшорных дивидендов. У Зеленского сообщили, что "ответа не будет".

Расследование "Оффшор 95" - часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайт финансовых данных.

Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайныех соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.

Над документами с проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектом работало и работает Слидство.Инфо.

Показ расследование о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" чуть не сорвался 3 октября после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он с СБУ.

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