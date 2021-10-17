"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах

В фильме речь идет о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Зеленского и его соратников. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назвал "сюжетом не слишком" расследования журналистов "Офшор 95".

Об этом он сказал в интервью на телеканале ICTV, пишет "Обозреватель".

"Сюжет не слишком. Говорю как специалист в медийном бизнесе. Я рад, что товарищ Порошенко не смог найти ничего против меня как президента, поэтому пришлось поднять архивы.

Ничего нового я о себе из фильма не узнал. Все, чем я занимался до 2019 года, людям известно. Это были телепередачи "Вечерний квартал", сериалы, успешные и нет. Вкусы у всех разные", - заявил Зеленский.

Зеленский не отрицал, что его имя может фигурировать в скандальных документах, поскольку в 2011 году экономическая и политическая ситуация в стране вынуждала оптимизировать налоги.

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3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Зеленского и его соратников. За пять часов до показа фильма директор "Малой оперы" Алексей Прасол заявил, не будут показывать ленту о президенте из-за отсутствия света и ремонта. В Офисе президента заявили, что в фильме нет ни одного компромата.