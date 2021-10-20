Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз

Динамика общественной поддержки для Зеленского неутешительная. Фото: Reuters

Рейтинг президента Владимира Зеленского упал за месяц почти на 9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

К примеру, в сентябре этот показатель был 33,3%. Также поддержка Зеленского уменьшилась по сравнению с маем, тогда за него готовы были голосовать 27,3%.

Далее в рейтинге идут: Петр Порошенко (15,6%), Юлия Тимошенко (12,2%), Юрий Бойко (9,4%) Игорь Смешко (7,8%), Дмитрий Разумков (7,1%).

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"Можно предположить определенное истощение потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов)", - пишут социологи.

Они опросили по телефону 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.