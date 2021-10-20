Рейтинг Разумкова возрос в 2,5 раза - опрос КМИС

В мае 2021 года рейтинг Дмитрия Разумкова составлял 3,1%, в октябре он вырос почти в 2,5 раза. Фото: Громадське.Волинь

Рейтинг Владимира Зеленского начал снижаться, зато после отставки начала расти поддержка Дмитрия Разумкова.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,7% тех, кто определился со своим выбором. За Петра Порошенко - 15,6%.

Рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9%. В сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

Далее следуют Юлия Тимошенко (12,2%), Юрий Бойко (9,4%). Примерно одинаковый рейтинг имеют Игорь Смешко (7,8%) и Дмитрий Разумков (7,1%).

В мае 2021 года рейтинг Дмитрия Разумкова составлял 3,1%, в октябре он вырос почти в 2,5 раза.

39,1% опрошенных отметили, что отрицательно относятся к отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Поддерживают такое решение 8%. Еще 44,1% заявили, что им безразлично.

6,6% опрошенных полагают, что отставка Разумкова ускорит реформы в стране. Четверть опрошенных (24,3%) убеждены, что отставка спикера превратит парламент в послушный инструмент Офиса президента. 57,2% респондентов считают, что это ничего не изменит.

61,7% украинцев достаточно хорошо информированы или что-то слышали о международном расследовании Pandora Papers, которое раскрыло тайны оффшорных счетов многих политиков из разных стран мира.

56,9% опрошенных верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры "обладают" оффшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка. В том числе через "95 квартал".

77,1% считают, что это недопустимо, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом.

Более половины респондентов (51,5%) достаточно хорошо информированы или слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков с российской ПВК Вагнера ("вагнергейт"). 39,5% считают причиной срыва спецоперации целенаправленную передачу (слив) информации стороны высшего политического руководства государства.

"Если анализировать динамику поддержки кандидатов за последний период, целесообразно обратить внимание, что, как и прежде, лидирует Зеленский, а второе место занимает Порошенко, третье - Тимошенко. В то же время, рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС, хотя в значительной мере это может обусловливаться тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова. Хотя даже если сравнивать поддержку Зеленского сейчас с поддержкой в ​​мае (при более сравниваемых списках), тогда прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать определенное исчерпание потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ("вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов)" , - отметил в комментарии заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

"При этом, с мая выросла поддержка Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия). Поддержка Порошенко, Тимошенко, Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка Смешко несколько снизилась", - констатирует Грушецкий.

Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился КМИС с 15 по 18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной республики Крым. Всего было опрошено 1200 респондентов, погрешность не превышает 3,2%.