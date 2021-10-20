Дела в стране движутся неправильно - опрос

Большинство украинцев считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.
61,7% респондентов считают, что дела движутся в неправильном направлении.
О правильном направлении говорят 22,7%.
Трудно ответить - 15,6% опрошенных.
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Социологи опросили по телефону 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Рейтинг президента Владимира Зеленского упал за месяц почти на 9%.
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