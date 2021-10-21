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четверг, 21 октября 2021 12:40

"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского

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85% из более чем 2 тыс. читателей сайта Gazeta.ua, принявших участие в голосовании 22 сентября - 20 октября, высказались против баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок. За - около 15%.

Если бы Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться на второй срок, то 57,7% опрошенных в августе этого года "Украинской социологической группой" отнеслись бы к этому решению "однозначно отрицательно" или "скорее отрицательно". В определенной степени положительно восприняли бы намерение Зеленского 25,6% респондентов, только 8,7% - "однозначно положительно".

Автор: Рисунок Дмитрия Скаженыка
 

Владимир Зеленский выиграл выборы с 73 процентами в апреле 2019-го. Сегодня истекает половина его президентского срока. Его поддержка снизилась, появилось больше людей, против второго срока, говорит Gazeta.ua руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Надежды имеют свойство таять. Было большое очарование Порошенко в 2014 году, Зеленским в 2019-ом, - говорит эксперт. – Мы, как избиратели, хотим переложить на кого-то все наши надежды, очень доверяем. Затем наступает этап разочарования для части людей. Поэтому некоторые сторонники Зеленского на экваторе его президентства так реагируют. По последним замерам, за него было около 30 процентов, а 50 - против баллотирования на второй срок. Это нормально. Примерно столько же не доверяют ему. Есть баланс. По опросам, в первом туре он все равно набирает около 30 процентов, а во втором побеждает конкурентов с результатом 60 процентов".

Оффшорный скандал и неудовлетворительная экономическая ситуация также ослабляют рейтинг президента. С 2019 года он потерял почти треть поддержки, говорит Антипович:

"Эти кирпичики выстраивают стену между будущим кандидатом на пост президента и избирателем. Соответственно между Зеленским и украинцами. Просчеты накладываются друг на друга. Нельзя сказать, что у Порошенко перед выборами обвалился рейтинг только из-за его полета на Мальдивы. Это стало крючком, который сдвинул чашу весов. У Зеленского они еще не переваливают. Если половина не хочет его второго срока, то вторая не против. Чаша весов колеблется. Негативные настроения к нему усиливаются. По нашим исследованиям, в сентябре 2019 года его поддержка была 77 процентов - самая высокая. За два полных года снижение до 47 процентов доверия - существенное. Потерял 30 процентов".

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У Владимира Зеленского падал рейтинг, как у всех предшественников. Это продолжалось до начала этого года, рассказывает Gazeta.ua социолог Евгений Головаха. Президент пошел на жесткие шаги – когда начали привлекать к уголовной ответственности Виктора Медведчука - рейтинг начал расти.

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