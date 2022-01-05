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среда, 05 января 2022 18:32

"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане

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&quot;Есть угроза со стороны России&quot;: эксперт о сценариях протестов в Казахстане
В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Стихийные акции на западе страны переросли в столкновение с милицией во многих городах. Фото: "Слово и дело"

Протесты в Казахстане, которые продолжаются уже третий день против рост цен на сжиженный газ, власти попытаются задушить силой. В стране нет сильной оппозиции, потому такой вариант возможен. Россия же может попытаться отобрать часть территории Казахстана – рассказал в интервью Gazeta.ua Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

Стихийные акции на Западе страны переросли в столкновение с силовиками во многих городах. Правительство Казахстана ушло в отставку. Приказ об отставке правительства президент Касим-Жомарт Токаев подписал утром 5 января, заявив, что правительство допустило "протестную ситуацию".

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Как ситуация в Казахстане будет развиваться дальше? Можно спрогнозировать?

Тяжело прогнозировать. Потому что есть разные возможные векторы развития ситуации – от силового до переговорного. По состоянию на сегодняшний день – силовой сценарий более очевиден. Это значит, возможно, силовики попытаются сегодня-завтра восстановить власть в Алматы. И после этого с позиции силы власти будут вести переговоры с участниками протестов.

После всего режим может стать более автократическим, авторитарным или более демократическим. Но мне кажется, что чистого варианта не будет – будет комбинация авторитарных методов и более либеральных.

Силовой сценарий возможен в Алматы

Следует ли ожидать, что власть попытается задушить протесты?

Этот сценарий наиболее вероятен с учетом последней речи президента (Токаев заявил, что будет жестоко бороться с протестующими. – Gazeta.ua). Он своей целью назвал город Алматы, где они должны восстановить правопорядок. Если будет силовой сценарий, то именно там. Потому что в этом городе не действует власть. И ее попытаются восстановить. Сделать это никак, кроме силового способа, нельзя.

А дальше – разрабатывают разные сценарии. Много переменных, которые непонятны – как поведут себя армия, полиция, спецслужбы, граждане. Ибо беспорядки в столице сильно отражаются на исторической памяти. Это коллективная травма. Не думаю, что Токаев склонен к этому. Но обстоятельства толкают его в эту сторону. Не знаю, как далеко он готов зайти.

Казахстан – одна из самых больших стран Центральной Азии. Одна из ключевых. Изменения в ней стране приведут к серьезным экономическим и политическим изменениям в регионе.

Что может стать катализатором?

Если власти не способны отстоять порядок в крупнейшем мегаполисе страны, то они ни на что не способны. Это сказывается на престиже руководства страны. А для этой культуры это важно. Поэтому этих факторов достаточно, чтобы пойти на силовой сценарий.

В Белоруси не удалось. А в Казахстане может получиться

Более вероятен белорусский сценарий с подавленным протестом или украинский с Майданом и сменой власти? От чего это зависит в Казахстане?

Нельзя провести такие параллели. Потому что это разные культурные традиции. В том числе и протестные. Социальный порядок изменяется из-за насилия. Важно, при каких обстоятельствах он меняется. В Белоруси не удалось. А в Казахстане может удаться, может, и нет. Опции еще открыты.

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Требования протестующих стали политическими – отставка президента. Есть реальная оппозиция? Насколько мощная?

Оппозиции нет. Это еще одна проблема, создающая дополнительные риски. Если бы была оппозиция, то можно было бы начать переговорный процесс, запустить процедуру досрочных выборов, перезагрузку власти. А сейчас неизвестно вообще, с кем это можно делать.

Лидеры протестного движения могут сформировать такую ​​оппозицию?

Там есть люди, пользующиеся уважением – политологи, журналисты, адвокаты. Но многие из них были арестованы в течение трех дней протестов. Поскольку они были на виду. Эти люди могли бы стать оппозицией. Но в каком формате они сейчас? Как заложники будут участвовать в переговорах?

Там была оппозиция лет 10 назад. Но ее зачистили

Это вопрос политической системы, что нет оппозиции?

Там была оппозиция лет 10 назад. Но ее зачистили. Был в Казахстане в 2005-м – там оппозиция изобиловала. А в 2020 году ее уже не было.

Почему оппозиция не смогла изменить эту политическую систему?

Существовал неписаный социальный договор – между Нурсултаном Назарбаевым (первый президент Казахстана, занимавший должность 29 лет. – Gazeta.ua) и большинством казахского народа. Он предполагал, что власть единолична, а народ имеет определенный уровень достатка. Это стало причиной, почему оппозицию зачистили без проблем.

Уровень изобилия упал сейчас и у людей есть запрос, что их обманули. Есть и запрос на политические изменения. Но из-за отсутствия оппозиции изменения маловероятны. Поэтому власти видят выход через насилие.

Почему начали валить памятники Назарбаеву?

Это не просто памятники. Это памятники именно Нурсултану Назарбаеву. Это месседж о том, что вовремя нужно уходить. Люди демонстрируют свое отношение к бывшему президенту. Оно формировалось продолжительное время. Назарбаев стал весьма влиятельным человеком в стране, лидером, который мог делать все, что ему вздумается. И люди это поддерживали. Но эта поддержка кончается.

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Кто может воспользоваться протестами в стране?

Когда есть конфликт, то страны слабеют. Потому что большинство ресурсов нужно тратить на борьбу. В этих условиях есть шанс на появление новых игроков – внешних и внутренних. Казахстан находится в сложной ситуации между Китаем и Россией. Имеют двойную угрозу и вынуждены с этим считаться. Причем эти две страны формально поддерживают усилия казахских властей на подавление протеста. Именно они могут влиять на ситуацию.

Способна ли Россия отобрать часть территории Казахстана, как это было с Крымом?

Об этом напоминал Токаев. Говорил о необходимости территориального единства. Эта опция существует, о ней много говорят. Поэтому я бы не сбрасывал ее со счетов.

Какая польза от протестов в Казахстане может быть России или Китаю? Почему поддерживают власть?

Они всегда поддерживают власть. Это их типичное поведение – и России, и Китая. Потому что власти в Казахстане их устраивают в целом. Это вопрос экономики.

Для России стабильный Казахстан – важный партнер. Для Китая также

В чем их интерес там?

Это рынок и природные ископаемые. У России и Казахстана есть Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС создан для эффективного продвижения процесса формирования государствами-участниками Таможенного союза Единого экономического пространства, координации их подходов к интеграции в мировую экономику и международную торговую систему. – Gazeta.ua), Организация договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. – Gazeta.ua) и т.д. Для России стабильный Казахстан – важный партнер для международных отношений. Для Китая тоже.

Чем эти протесты важны для Украины?

Между нами четыре часа. Прямых последствий не последует. Это внутренние дела Казахстана. Украина должна делать все, чтобы насилие прекратилось. Создавать условия для того, чтобы начались переговоры. Украинская позиция проста – должны выступать за поддержку мира.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
05
января

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