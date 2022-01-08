"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана

Власти Казахстана объявили, что во время спецопераций задержали более трех тысяч человек, 26 убиты. Фото: ukrinform.ua

Везде в Казахстане огромные очереди – на заправках, в магазинах, к банкоматам. Об этом Gazeta.ua рассказала учительница из их столицы Анара Каримова.

"Муж принес ящик молока и шесть пачек пшеничной каши. Больше ничего в магазине не осталось. В Астане тоже были мародерства. Около нас обворовали ювелирный магазин и банковское отделение. Оба помещения подожгли. Но и до протестов была волна квартирных и магазинных краж. В пандемию очень обострилась проблема с преступностью. У сестры муж служит в армии. Им пока запретили выходить на работу. В Астану должны перебросить иностранных "миротворцев". Президент Токаев хочет, чтобы эти смерти можно потом списать на кого-то другого".

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Во всех новостях прекратили называть столицу Нур-Султаном.

Токаев отмечает, что в Астане удалось удержать порядок. В новостях показывают поджоги и мародерства в Алматы. Там не работает интернет. Дозвониться невозможно. Время от времени получаю сообщение от подруги, но приходят с опозданием. Говорит, в ночь на субботу разгоняли протестующих очень жестоко. Ранее несколько полицейских отделений перешли на сторону людей. Туда ввели гвардейцев и полицейских из других городов. Стреляют, бросают гранаты. Подруга пишет, что по улицам ездит бронетехника. Не разрешают забирать раненых и убитых. Власти насчитали 26 погибших. Это значит, что их гораздо больше".

В Казахстане со 2 января идет противостояние с властями. Во время спецопераций задержали более 3 тыс. человек, 26 убиты. В страну прибыли военные из России и Белоруссии. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут стрелять на поражение, кто откажется сложить оружие.