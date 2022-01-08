Токаев заявил о 20 тысячах террористов, которые не общаются на казахском

В Казахстане продолжается революция. Фото: Взятка 24

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали обычных граждан, насиловали молодых женщин. По моему мнению – никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", – он сообщил в Twitter.

Токаев утверждает, что на Алматы было как минимум шесть волн атак. Участников было 20 тысяч. Многие из них говорили не на казахском языке.

"Казахстан столкнулся с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны", убежден Токаев.

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране, пока в стране не стабилизируется ситуация, он написал.

За новими даними МВС Казахстану, по всій країні було затримано 3811 людей. При цьому 26 протестувальників було вбито та 26 – поранено.

Тем временем в городе Алматы не работает общественный транспорт, в магазинах не хватает хлеба, мародеры грабят супермаркеты, сообщают местные журналисты.

В городе закрыты дороги, ведущие к площади Республики, рядом стоит машина со следами от пуль, а внутри — тело человека. Некоторые торговые центры под военным наблюдением.

"Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает".

Журналисты сообщают о больших очередях на заправках и возле банкоматов, а также о том, что в магазинах не хватает хлеба. Некоторые горожане говорят, что у них закончились наличные и, если через несколько дней ситуация не изменится, люди начнут голодать. Также большие очереди на вокзалах, общественный транспорт не ходит.

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В результате многочисленных погромов, стрельбы, поджогов и мародерства улицы города превратились в хаос. В Алматы уже несколько дней действует режим чрезвычайного положения, установили комендантский час. Люди отмечают, что город похож на заброшенную местность из фильмов ужасов.