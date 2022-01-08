В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+

В Казахстане продолжаются столкновения между митингующими и военными.
Об этом сообщает Денис Казанский в Telegram.
В частности, в городе Алматы горит один из военных камней.
На улицах до сих пор продолжаются бои. Горожане замечают автомобили с мертвыми людьми.
В столице Казахстана Нур-Султани возобновили работу ведущего интернета.
В городе Усть-Каменогорске под прикрытием БМП штурмуют позиции демонстрантов.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоры с демонстрантами с оружием. Он утверждает, что на Алматы было не менее шести волн атак. Участников было 20 тысяч. Многие из них говорили на казахском языке.
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