Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас

В Казахстане продолжаются протесты. Фото: Astana

В городе Алматы стали слышны частые выстрелы.

Стреляют чаще, чем в прошлые дни, сообщает телеграмм-канал Orda.

В столице Казахстана Нур-Султане возобновили работу проводного интернета.

В городе Талдыкоргане 15 вооруженных лиц на транспортном средстве пытались захватить здание СИЗО. Организованная атака на объект была отбита. Трое членов группировки были ликвидированы, остальные получили ранения различной степени тяжести. Потери со стороны полиции: один погибший, двое сотрудников ранены. сообщили в МВД.

Появилось видео о задержании в Алматы вооруженных лиц.

Журналисты также показали как выглядит Алматы после погромов и мародерств.

На кадрах основные локации, где происходили погромы и нападения мародеров.

В Алматы неустановленные личности застрелили во время беспорядков казахстанского режиссера Сакена Битаева.

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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоры с демонстрантами с оружием. Он утверждает, что на Алматы было не менее шести волн атак. Участников было 20 тысяч. Многие из них говорили на казахском языке.