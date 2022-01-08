В Казахстане не подтвердили увольнение племянника Назарбаева

В Казахстане Комитет национальной безопасности опроверг увольнение племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на КНБ.
Самат Абиш продолжает занимать должность первого заместителя главы комитета.
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"Первым зам так же и работает", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Там также уточнили, что в комитете два первых заместителя главы ведомства, среди них и Абиш.
Ранее сообщалось, что Самата Абиша уволили с должности первого заместителя главы комитета. Также была информация, что его арестовали, но это оказался фейк.
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