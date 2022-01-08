В Казахстане не подтвердили увольнение племянника Назарбаева

Не подтвердилась информация об аресте Самата Абиша. Фото: knews.kg

В Казахстане Комитет национальной безопасности опроверг увольнение племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на КНБ.

Самат Абиш продолжает занимать должность первого заместителя главы комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назарбаев находится в столице Казахстана

"Первым зам так же и работает", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Там также уточнили, что в комитете два первых заместителя главы ведомства, среди них и Абиш.

Ранее сообщалось, что Самата Абиша уволили с должности первого заместителя главы комитета. Также была информация, что его арестовали, но это оказался фейк.