МВД Казахстана заявило о почти 8 тыс. задержанных

В Казахстане задержали 7939 человек. Фото: "Радио Азаттик"

В Казахстане по состоянию на утро 10 января количество задержанных лиц во время протестов составило почти 8 тыс. человек.

Об этом сообщило информагентство КазТАГ в Telegram со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

"Во всей стране задержали 7939 человек. Правоохранители с нацгвардией и спецподразделениями в Алматы на двух рынках задержали 207 человек. Изъяли пять угнанных авто, украденных товарно-материальные ценностей, две единицы гладкоствольного и четыре холодного оружия, - говорится в сообщении.

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2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Касим-Жомарт Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующих. Сколько погибло человек в результате зачисток - неизвестно. Что происходит в Казастане по состоянию на утро 10 января - читайте по ссылке.