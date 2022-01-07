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пятница, 07 января 2022 11:42

"Кто не сдастся, будет уничтожен": президент Казахстана сделал заявление

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&quot;Кто не сдастся, будет уничтожен&quot;: президент Казахстана сделал заявление
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев пригрозил уничтожать всех, кто не сложит оружие. Фото: news

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут уничтожать всех, кто откажется сложить оружие.

Токаев отметил, что мирное разрешение конфликта невозможно. Об этом он сказал в своем видеообращении к нации.

"Контертерористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, тот будет уничтожен", - заявил казахстанский президент.

Токаев добавил, что все требования граждан Казахстана, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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Президент рассказал, что только на Алматы напали 20 тысяч террористов. И ими руководили из единого командного пункта.

"Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности. Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии", – сказал Токаев.

В Казахстане во время спецопераций задержали более 3 тыс. человек. Были убиты 26 человек, еще 18 ранены.

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07
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