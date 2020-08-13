Российские полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси

Автор: meduza.io Мемориал был создан из цветов, плакатов и надписи «Жыве Беларусь», которую выложили из горящих свечей

Вечером в среду, 12 августа, в Москве у посольства Беларуси полицейские растоптали мемориал в поддержку белорусского народа.

В этот день у посольства прошла третья подряд акция солидарности с белорусскими протестами, сообщает "Медуза".

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К зданию пришли около 400 человек с плакатами и свечами. Но полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек.

Впоследствии люди вернулись в посольство и соорудили под забором мемориал с цветами, плакатами и выложенной из горящих свечей надписью "Жыве Беларусь". Полицейские его растоптали и уничтожили.

У посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения. Одного из митингующих полиция завалила на асфальт и вынесла во дворы домов напротив. Всего участие в акции принимали около 60 человек. Среди них представители белорусской общины и украинские активисты. Впоследствии полиция отпустила 5 задержанных участников. Руководительница Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов. В среду, 12 августа, во время массовых акций протеста в Беларуси задержали около 700 человек.