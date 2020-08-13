Михалок из Одессы рассказал, что думает о протестах в Беларуси

Сергей Михалок со сцены высказался о протестах в Беларуси. Фото: dumskaya.net

Фронтмен группы Brutto Сергей Михалок во время концерта 12 августа в Одессе сказал свое мнение о массовых акциях протеста в него на родине, в Беларуси.

"Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света - поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х..ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам песни", - сказал Михалок со сцены перед выступлением.

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Больше ничего на тему протестов Михалок на концерте не говорил.

Ранее Михалок уже реагировал на события в Беларуси, где до сих пор продолжаются массовые протесты из-за предварительных результатов выборов президента. На своей официальной странице в Instagram артист выложил фрагмент клипа на белорусском языке на песню группы Brutto "Родны край!" Клип на эту композицию уже есть в сети.