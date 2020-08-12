Лидер группы Brutto впервые отреагировал на протесты в Беларуси

Сергей Михалок записал клип о протестах в Беларуси. Фото: facebook.com/sergeymikhalok.official

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto Сергей Михалок отреагировал на события в Беларуси. Там 4-й день продолжаются массовые акции протеста из-за предварительные результаты выборов президента.

На своей официальной странице в Instagram артист выложил фрагмент клипа на белорусском языке на песню группы Brutto.

"Родны край!" - лаконично подписал он видео.

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Михалок активно поддерживал украинцев во время Евромайдана, его песня "Воины света" - гимн Революции достоинства. Пользователи соцсетей с первых дней акций протеста в Беларуси возмущались тем, что музыкант не комментирует ситуацию, и обращались к нему с просьбой отреагировать.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзитполов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водомети. Протесты продолжаются и сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство - и сам погиб.