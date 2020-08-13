Протесты в Беларуси: IT-компании угрожают уехать из страны

IT-компании из Беларуси пригрозили закрыть свои офисы и выйти из страны.
Более 300 учредителей, руководителей и сотрудников IT-компаний подписали открытое письмо: они призвали остановить насилие против граждан страны, сообщает издание TheBell.
Представители IT-отрасли отметили, что в последние месяцы они наблюдают "раскручивание спирали насилия".
"Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи человек. Мирные акции протеста разгоняют с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, бьют и арестовывают", - пишут авторы письма.
Работать в таких условиях крайне трудно, в частности из-за отключения доступа к интернету.
В своем письме сотрудники IT-компаний потребовали от властей:
остановить насилие в отношении мирных граждан;
освободить всех политзаключенных и задержанных;
провести новые прозрачные выборы президента страны;
обеспечить граждан свободным доступом к информации.
"Если власть проигнорирует требования в ближайшее время может начаться массовый отток специалистов за границу", - считают авторы письма.
По их мнению, все достижения в сфере высоких технологий могут исчезнуть в короткий срок, поскольку в стране формируются условия, в которых технологический бизнес не сможет функционировать.
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Ранее, ряд сотрудников белорусских государственных телеканалов объявили об увольнении.
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