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четверг, 13 августа 2020 10:50

"Выбросили из машины и избили" - в Беларуси задержали журналиста Радио Свобода

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&quot;Выбросили из машины и избили&quot; - в Беларуси задержали журналиста Радио Свобода
В Беларуси избили и задержали журналиста Радио Свобода с женой. Фото: Радио Свобода

В Минске силовики задержали политического обозревателя Белорусской службы Радио Свобода Виталия Цыганкова и его жену Ольгу.

"Машину остановил сотрудник ГАИ, требовал выйти. Учитывая все события, когда людей вытаскивают из машины, бьют и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. На это сотрудник ГАИ очень резко отреагировал, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет через окно к моей голове и потребовал выйти. Я, несмотря на это, поехала вперед. Нас окружили несколько автомобилей ГАИ, Виталия выбросили из машины, избили, положили на асфальт. Сейчас мы находимся в Московском райотделе внутренних дел", - в интервью Радио Свобода рассказала Ольга Цыганкова.

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Белорусский правозащитный центр "Весна" уточняет, что Виталия и Ольгу Цыганковых задержали у медицинского университета во время акции медиков. В ходе акции более 130 медработников в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского с плакатами "Врачи против насилия" и "Остановите насилие".

В Беларуси открыли дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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Дата
13
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