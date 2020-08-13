Введут санкции и прекратят поставки нефти. Помпео сделал заявление касательно Беларуси

США будут сотрудничать с европейскими друзьями, которые тоже ценят свободу. Фото: "Радио Свобода"

США могут ввести санкции против Беларуси в ответ на разгон демонстрантов, вышедших на масштабные акции протеста из-за сфальсифицированных результатов президентского голосования.

Такую позицию высказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью "Радио Свобода".



"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать — и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке — на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам (нефти) — это еще только предстоит определить", - сказал Помпео.





По словам госсекретаря, пока США будут наблюдать, как будет развиваться ситуация вскоре.



"Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше, и мы сожалеем, что все складывается так же. Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться", - подчеркнул он.



Также чиновник отметил, что США будут сотрудничать с европейскими друзьями, которые ценят свободу и тоже обеспокоены тем, что произошло.



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Руководительница Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов.