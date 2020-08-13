Слезоточивый газ и резиновые пули: как прошла ночь в Минске

В Беларуси начались массовые протесты после объявления экзит-полов результатов выборов президента республики, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Протестные акции в Минске в ночь на 13 августа завершились без экстремального противостояния, характерного для последних трех ночей после президентских выборов.

Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальном противостоянии силовиков и протестующих, что перерастали в ожесточенные схватки. Этой ночью силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих, сообщает Интерфакс.

Участники акций концентрировались возле станций метро, ​​скандировали уже привычные лозунги "Иди" и "Верим, можам, пераможам!".

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По данным СМИ, в микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применили слезоточивый газ. Ранее там были сооружены баррикады из скамеек и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города. Очевидцы также сообщали, что возле ТЦ "Магнит" на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

В основном на улицах Минска собирались группы по несколько сотен человек, которые рассеивались по мере приближения силовиков. Также участники акций на непродолжительное время перекрывали дорожное движение. После приближения ОМОНа они разбегались.

После выборов президента в Беларуси три ночи подряд проходили жесткие схватки участников акций протеста с правоохранительными органами. Люди не согласны с объявленными результатами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%. В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержано более 6 тыс. человек, в больницах находятся более 250 пострадавших, один человек погиб.