В МВД Беларуси отчитались, сколько митингующих арестовали за вчера

12 августа в Беларуси задержали 700 митингующих. Фото: ukrinform.ua

В среду, 12 августа, во время массовых акций протеста задержали около 700 человек.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране потеряли массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", - в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

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Она также добавила, что 12 августа в Минске и в Барановичах были осуществлены "умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ". Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие.

В Беларуси началась общенациональная забастовка, сотрудники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.