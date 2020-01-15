Европарламент назвал наибольшую угрозу для ЕС

При нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, считают в Европарламенте

Россия является неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для Евросоюза и его стран-членов.

Об этом говорится в принятой сегодня, 15 января резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС, сообщает Укринформ.

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений - Gazeta.ua) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - говорится в резолюции.

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При нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, отмечается в документе. Также европарламентарии призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и обработки долгосрочной стратегии в отношении этой страны на основе сдерживания.

"Европарламент в очередной раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормами и принципами ...", - заявили в ЕП.

Также в очередной раз отметили полную поддержку политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Депутаты Европарламента открыто призывают Россию признать вину за сбивание самолета МН17. Проводят параллели между действиями России в 2014 году и Ираном, который уже признал вину за сбивание "Боинга" украинских авиалиний.