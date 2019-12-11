В Европе осудили политические преследования Порошенко

Европейские политики и дипломаты возмущены открытием производства ГБР против Петра Порошенко. Фото: РБК-Украина

Новое уголовное производство ГБР против Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов.

Член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового уголовного производства против пятого президента Украины.

Влиятельный политик призвал украинские власти прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР из-за возможной государственной измены, в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всяким образом избегать политически мотивированных шагов!", - заявил представитель Европарламента.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же. Это Украина в худшем виде. Стыд!", - подчеркнул Карл Бильдт накануне.

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование новой выдумки бывшего главы администрации Януковича Андрея Портнова о возможной государственной измене пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений, которые в самый кровавый период российского вторжения остановили активную фазу боевых действий, выиграли для Украины время на развитие боеспособной армии и стали основой международных санкций против России. После обнародования записей "кассетного скандала Зеленского" стало очевидным ручное управление со стороны Офиса президента директором Бюро Романом Трубой, поэтому доверия к расследованиям фактически не было. Учитывая, что Романа Трубу уволят уже с 1 января, новое дело против Петра Порошенко выглядит как "дембельский аккорд" для создания информационного шума. При этом на последнем саммите Нормандской четверки европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует. Зеленский с этим согласился и взял на себя обязательства по их выполнению. То есть, новая атака Портнова направлена ​​непосредственно против Украины, хотя и прикрыта личной местью Петру Порошенко. Реакция европейских политиков доказывает скатывание украинской демократии к домайдановскому уровню и это может стать преградой на пути к евроатлантической интеграции.