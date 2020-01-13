"Азовский кризис" - это была "тренировка". Россия может высадить десант на украинском побережье"- эксперт

В учениях "Кавказ-2020" примет участие около 100 российских боевых кораблей и судов обеспечения

Россия может устроить военные операции на украинском побережье Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.

В 2020 году есть угроза высадки десанта в этих местах, считает руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, пишет Black Sea News.

Самым опасным станет период после празднования страной-агрессором 75-летия победы во Второй мировой войне.

"В сентябре 2020 года Южный военный округ РФ (и, похоже, не только он) в полном составе будет участвовать в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020". В них примет участие около 100 боевых кораблей и судов обеспечения. Главная цель таких учений - отработка большой межвидовой военной операции на южном и юго-западном театрах военных действий", - говорит эксперт.

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Также сообщается, что Россия и в дальнейшем будет блокировать движение украинских кораблей под разными предлогами в Керченском проливе для обеспечения секретности военных перевозок во временно оккупирован Крым.

Эксперт предполагает, что РФ начнет задерживать для осмотра корабли, идущие в или из портов Черноморска, Одессы, Николаева и Херсона.

"Мы почти уверены в том, что "Азовский кризис" - это была "тренировка". В 2020 году дальнейших действий РФ по созданию препятствий судоходству в украинские порты нужно ожидать не только в Азовском, но и в Черном море", - пишет издание.

Также одним из методов создания препятствий в 2020 году со стороны России в Черном море будет распространение "закрытия" для судоходства западных районов моря для проведения учений РФ с боевыми стрельбами (настоящих или фейковых).

"В 2020 году Украина, возможно, придется прибегнуть к военному сопровождению коммерческого судоходства или патрулированию международных морских путей в Черном море и пригласить к этому корабли стран НАТО. Самым оптимальным для этого будет создать в Черном море специальный военно-морской формат "операции по поддержанию свободы судоходства", - считает эксперт.

23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. "Цель, по данным разведки - ракетный эсминец США" Ross ", следовавший в порт Одесса", - сообщили на странице в Facebook Воздушных Сил ВСУ.