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вторник, 24 декабря 2019 14:48

Бомбардировщики РФ разыграли атаку эсминца США, который зашел в Одессу

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Бомбардировщики РФ разыграли атаку эсминца США, который зашел в Одессу
Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24Мзимитувалы ракетный удар по надводной цели. Фото: facebook

23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели.

Об этом сообщили на странице в Facebook Воздушных Сил ВСУ

"Цель, по данным разведки - ракетный эсминец США" Ross ", следовавший в порт Одесса", - говорилось в сообщении.

Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.

"На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции", - объяснили в сообщении.

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Такое добавили, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив.

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" осуществляет опасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.

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Дата
24
декабря

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