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вторник, 24 декабря 2019 13:43

Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу
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Впервые USS Ross прибыл в регион в 2014 году. С тех пор корабль является частым гостем
Впервые USS Ross прибыл в регион в 2014 году. С тех пор корабль является частым гостем
Впервые USS Ross прибыл в регион в 2014 году. С тех пор корабль является частым гостем
Учения "Си Бриз-2016". На переднем плане эсминец "Росс", далее десантный корабль «Уитби Айленд» и фрегат "Гетман Сагайдачный". В правом верхнем углу печально известный российский разведчик "Лиман"
Впервые USS Ross прибыл в регион в 2014 году. С тех пор корабль является частым гостем

Во вторник, 24 декабря, в морской порт Одессы зашел ракетный эсминец США USS Ross DDG71.

Несмотря на сильный туман, швартовки прошло успешно, пишет "Думская".

Это тридцатый визит военного корабля НАТО в Черное море в этом году. Из них 15 заходили в Одессу. Впервые USS Ross прибыл в регион в 2014 году. С тех пор корабль является частым гостем.

В 2016 году эсминец вместе с американским десантным кораблем участвовал в международных учениях "Сибриз 2016" и несколько дней провел в Одессе.

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USS Ross DDG71 относят к кораблям типа "Арли Берк". Его длина - 154 метра, ширина - 20 метров, осадка - 9,3 метра. Полное водоизмещение - 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тыс. лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж составляет 337 человек.

Корабль вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун". Эсминец также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", зенитных управляемых ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" и противокорабельных ракет вертикального пуска RUM-139 ASROC.

13 октября американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море. Это уже второй визит "Портера" в акваторию Черного моря.

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Дата
24
декабря

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