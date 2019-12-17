Российский корабль-разведчик у побережья США устроил опасные маневры

cnn США: российский корабль-разведчик проводит хаотические маневры у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" осуществляет опасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.

Российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" в течение последних дней плыл у побережья Южной Каролины и Флориды, заявил один из чиновников, добавив, что маневры корабля были определены как "опасные", поскольку он не использует ходовые огни в режиме малой видимости из-за погодных условий, и он не реагирует на сигналы торговых судов, которые пытаются установить свой маршрут, чтобы исключить аварии", - говорится в сообщении официальных источников США, передает CNN.

Чиновник заявил, что корабль-шпион класса "Вишня" также занимался "другими хаотичными маневрами".

Официальный представитель береговой охраны США сообщил, что они транслировали "Информационный бюллетень по морской безопасности", чтобы предупредить мореплавателей в этом районе о присутствии российского корабля и его поведение.

Также в СМИ отметили, что "Виктор Леонов" регулярно с 2015 года патрулирует в международных водах вдоль побережья США.

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"Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго. Присутствие российского корабля у побережья США происходит на фоне плановых посещения в понедельник военно-морским эсминцем "Арли Берк" порта Констанца (Румыния), что является частью усилий США по усилению присутствия в Черном море и поддержки региональных партнеров, в частности союзника по НАТО - Румынии", - говорится в сообщении.

19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота и авиация. В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб. В частности, к обучению привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.