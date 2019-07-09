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вторник, 09 июля 2019 09:27

В Одессу на учения НАТО зашел американский эсминец Carney

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В Одессу на учения НАТО зашел американский эсминец Carney
USS Carney в Украине уже второй раз. Фото: facebook.com/CARNEYWARRIORS

В Одессе продолжаются международные военные учения НАТО Sea Breeze-2019. В них принимают участие 3 тыс. военных, 33 корабля и 26 самолетов из 19 стран. Обучение проводят на море, в воздухе и на суше.

В морских тренировках участвует американский эсминец USS Carney - он входит в Шестой флот ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море.

Эсминцу 25 лет. Он принимал участие в операциях в Персидском заливе, у берегов Ливии и патрулировал Средиземное море. Сейчас дислоцируется в испанском порту Рота - там расположена американская военная база.

В Черном море эсминец уже во второй раз.

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По словам командира Шестого флота ВМС США вице-адмирала Лизы Франкетти, украинские и американские моряки работают вместе, чтобы укрепить суверенитет страны.

"США поддерживают Украину, ее суверенитет, выступают против аннексии Крыма Россией и против агрессии России в Украине. Учения - это свидетельство нашего долгого партнерства", - сказала военная.

В акваторию Черного моря вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme с номером A759. Он создан для перехвата и разведки в районе пребывания.

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