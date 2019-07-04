В Черное море пришел французский корабль, будет наблюдать

В Черное море вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Фото: YorukIsik

В акваторию Черного моря вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme с номером A759.

Он создан для перехвата и разведки в районе пребывания, сообщает Украинский милитаристский портал.

Dupuy de Lôme ввели в состав ВМС Франции в 2006 году. Корабль разработан согласно проекту MINREM - Moyen Interarmées Naval de recherche ElectroMagnétique, "Joint Naval Resources for Electromagnetic Research" (совместные военно-морские ресурсы для электромагнитных исследований -Gazeta.ua)

Команда этого корабля состоит из 8 офицеров, 16 старшин, 6 квартал-мастеров и 78 инженеров.

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Оборудование судна рассчитано на прослушивание, перехват и технический анализ источников в диапазоне частот от 300 МГц до 90 ГГц.

В Черное морю он зашел с целью наблюдения за ходом международных учений Sea Breeze 2019 и поведением Черноморского флота России.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью 8 тыс. кв. км в Черном море. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.