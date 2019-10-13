Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море.

Это уже второй визит "Портера" в акваторию Черного моря, сообщает "Думская".

На вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Российские военные сообщили, что ведут наблюдение за американским эсминцем.

Автор: Сергей Смоленцев Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море.

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