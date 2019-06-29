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суббота, 29 июня 2019 22:11

Корабль США доставил в Украину американских пехотинцев.

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Новый транспортно-десантный катамаран ВМС США USNS Yuma пересек Черное море и зашел в порт в Одессе.

Катамаран пришвартовался у причала 1к.

Yuma доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в военно-морских учениях, сообщает "Думская".

Автор: Думская
  Военный корабль США пришвартовался в Одессе
Военный корабль США пришвартовался в Одессе

Второй американский корабль - ракетный эсминец USS Carney DDG64 - начал переход пролива Дарданеллы на пути в Черное море.

1 июля в Черном море вблизи Одессы начнутся традиционные международные военные учения Sea Breeze. Они продлятся до 12 июля. Участие в них примут 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и свыше 3 тысяч военнослужащих.

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Дата
29
июня

"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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