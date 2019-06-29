Корабль США доставил в Украину американских пехотинцев.

Новый транспортно-десантный катамаран ВМС США USNS Yuma пересек Черное море и зашел в порт в Одессе.

Катамаран пришвартовался у причала 1к.

Yuma доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в военно-морских учениях, сообщает "Думская".

Автор: Думская Военный корабль США пришвартовался в Одессе

Второй американский корабль - ракетный эсминец USS Carney DDG64 - начал переход пролива Дарданеллы на пути в Черное море.

1 июля в Черном море вблизи Одессы начнутся традиционные международные военные учения Sea Breeze. Они продлятся до 12 июля. Участие в них примут 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и свыше 3 тысяч военнослужащих.