США планирует передислокацию войск для противостояния России

Военные США. Фото: Maxim

В минобороны США сокращают количество миссий борьбы с террористами в Западной Африке и сосредотачиваются на противостоянии с Россией и Китаем.

"Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа пересмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай", - сообщает The New York Times.

США покидают свою базу в Нигере, а также отзывают поддержку французской армии, которая противостоит исламистам. Решение о выводе войск из Африки ожидается в январе. Предполагается, что оно вызовет критику со стороны законодателей, союзников и военных чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ провели учения по изоляции интернета

Военные США подозревают российских наемников в атаке на безоружный американский беспилотник в Ливии, которая произошла в Триполи в прошлом месяце. Американский беспилотник был потерян 21 ноября и в Пентагоне верят, что он был сбит российскими средствами ПВО. Военные США требуют возвращения обломков летательного аппарата.