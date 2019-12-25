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среда, 25 декабря 2019 13:27

США планирует передислокацию войск для противостояния России

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США планирует передислокацию войск для противостояния России
Военные США. Фото: Maxim

В минобороны США сокращают количество миссий борьбы с террористами в Западной Африке и сосредотачиваются на противостоянии с Россией и Китаем.

"Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа пересмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай", - сообщает The New York Times.

США покидают свою базу в Нигере, а также отзывают поддержку французской армии, которая противостоит исламистам. Решение о выводе войск из Африки ожидается в январе. Предполагается, что оно вызовет критику со стороны законодателей, союзников и военных чиновников.

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Военные США подозревают российских наемников в атаке на безоружный американский беспилотник в Ливии, которая произошла в Триполи в прошлом месяце.

Американский беспилотник был потерян 21 ноября и в Пентагоне верят, что он был сбит российскими средствами ПВО. Военные США требуют возвращения обломков летательного аппарата.

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