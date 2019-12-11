США проведут в Европе крупнейшие за 30 лет военные учения

США проведут военные учения в Европе. Фото: Укринформ

США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны".

Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО, в интервью агентству Reuters заявил американский генерал-майор Барр Сеген.

Весной 2020 года 20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО.

Центром учений станет Германия.

При этом вооруженные силы США присоединятся к уже стационированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек.

По информации Reuters, целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.

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В ноябре в Литве прошли двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран - членов альянса. Помимо литовских войск, в учениях под названием "Железный волк II" (Iron Wolf II), участвовали, в частности, подразделения из Германии, США и Великобритании.