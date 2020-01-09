Военные на вертолете отогнали от Азовского побережья корабль российской ФСБ

Украинский военный вертолет отогнал от берега Азовского моря разведывательный корабль российской ФСБ, осуществлял сбор разведывательных данных.

Об этом в Facebook написала пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Корабль на расстоянии около 10 морских миль от побережья обнаружил вертолет Морской авиационной бригады.

Отмечается, что после нескольких облетов Украинские вертолетчики заставили российский корабль отойти от украинского берега.

Автор: Facebook До Азовського берегів підійшов російський корабель

"В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря, осуществляется ежедневный надзор за береговой полосой и ее патрулирование", – рассказал представитель командования горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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