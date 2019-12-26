Кто приедет учиться военного дела в Украину: список будущих учений

В 2020 году ВСУ примут участие в более чем 20 международных учениях / фото: УМП

В 2020 году ВСУ примут участие в ряде международных военных учений, среди которых шесть пройдут на территории Украины.

Количество учений, которые будут проведены в Украине по сравнению с 2019 годом не изменилась и большинство из них уже стали традиционными, сообщает Украинский милитаристский портал.

Основные из них это - "Rapid Trident" и "Sea Breeze", а также начатые недавно "Riverin" и "Warrior Watcher".

Со следующего года планируется начать совместные украино-молдавские учения "Юг-2020", которые пройдут в Николаевской области.

Без изменений остается подготовка подразделений ВС Украины в Международном центре миротворчества и безопасности по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).

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Подразделения Вооруженных Сил Украины примут участие около 20 многонациональных военных учениях за пределами нашего государства, среди которых "Trojan Footprint", "Platinum Eagle", "Noble Partner", "Agile Spirit", "Iron Wolf", "Combined Resolvе" и ряд других.

Серийное производство новых командно-штабных машин на базе БТР-70 планирует в следующем году запустить ООО "Телекарт-Прибор". Недавно были протестированы ходовые качества машин, качество монтажа оборудования и его работоспособность.