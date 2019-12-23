Морпехи опробовали новую машину для командования

Серийное производство новых командно-штабных машин на базе БТР-70 планирует в следующем году запустить ООО "Телекарт-Прибор".

Недавно были протестированы ходовые качества машин, качество монтажа оборудования и его работоспособность, пишет Дефенс Экспресс.

Во время испытания машины прошли около 120 км пути.

Фото: defence-ua

Впоследствии на базе воинской части морской пехоты проведения развертывания оборудования машин - поднят антенны, установлены и подключены дизель-генератор, смонтирована система заземления, проверено средства связи. Процесс развертывания КШМ послужил наглядным примером для обучения военных части связи основам эксплуатации этих машин.

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После успешных испытаний предприятие планирует запуск серийного производства этих КШМ для ВСУ.

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