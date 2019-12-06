Грузия показала боевой беспилотник с украинскими ракетами

В Грузии показали новый беспилотный авиационный комплекс вертолетной типа.

Он вооружен Украинский противотанковыми управляемыми ракетами производства КБ "Луч", пишет основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Разведывательно-ударный БПАК разрабатывается государственным научно-техническим центром "Дельта".

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В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность-2019". В павильонах общей площадью 34 тыс. Кв. м показали последние разработки более 280 участников из 16 стран.

Экспозиции представляют 40 предприятий с государственной корпорации "Укроборонпром" и 23 предприятия общественного объединения "Лига оборонных предприятий".