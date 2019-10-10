В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность-2019". В павильонах общей площадью 34 тыс. кв. м показали последние разработки более 280 участников из 16 стран.

Экспозиции представляют 40 предприятий из государственной корпорации "Укроборонпром" и 23 предприятия общественного объединения "Лига оборонных предприятий".

Крупнейшая выставка — на парковке Международного выставочного центра на метро Левобережная. Бронемашины видно из окна вагона метро еще на подъезде к станции.

8 октября, больше всего людей ходит вокруг берегового комплекса РК-360МЦ. Его разрабатывают с 2014 года несколько украинских предприятий. Стреляет крылатыми ракетами средней и малой дальности Р-360 "Нептун".

— "Нептун" может утопить любой корабль в Черном море. Главное, чтобы работа над ракетой не прекратилась, — говорит офицер 24-й бригады Иван Бейстреченко, 34 года. — Это морской вариант. Сухопутная версия ракетного комплекса будет поражать цели с расстояния 300 километров.

Двое курсантов рядом бьют по шинам тактический беспилотный ударно-транспортный аппарат "Фантом". Окрашенный в песочный цвет, больше похож на детскую игрушку-переростка" для взрослых на пульте.

— Они очень долго настраиваются, и все равно им управляет человек, которого тоже надо научить, — говорит один из мужчин.

- Скоро люди вообще не потребуются, потому что все будет за робототехникой, - отвечает ему товарищ.

Двери в павильоны открывают в 10:00. На входах и местах регистрации образуются очереди.

Вход на мероприятие платный — в кассе просят 80 грн за билет. Также надо заполнить анкету о цели посещения. На выходе стоит охранник.

— Это выход, а не вход, — объясняет делегату одной из арабских стран.

Посреди зала — одна из самых ярких новинок — окрашенный в черный бронетранспортер "Атаман‑3". Его построила компания "Практика" для морской пехоты.

"Атаман" оснащен по последней букве вооруженной моды" и стандартам НАТО. Имеет новейшую систему наблюдения, американскую подвеску, немецкий двигатель, крепкую броню и кондиционеры.

— По всему корпусу расположены камеры, передающие изображение на очки шлема виртуальной реальности. Он сейчас заряжается, — говорит представитель разработчика. — О самом автомобиле спросите у моего коллеги.

Мощности немецкого двигателя хватит возить не только солдат, но и таскать артиллерийские установки.

— "Атаман" еще не прошел испытания, — говорит представитель компании "Практика". - Думаю, долго возиться будут лишь с его амфибийностью (возможностью плавать. — ГПУ). Потому что в остальном он — идеален. Народ оттуда выходить не хочет. Говорят, там удобно.

Чтобы новинка появилась в украинских силовых структурах, должны быть заключены договоры и проведены испытания.

— Это не быстрая процедура. Иногда испытания длятся годами. Совместная кооперация — самый верный выход из ситуации, — объясняет военный эксперт Тарас Чмут. — Ни одна страна в мире не может создавать оружие самостоятельно, даже Китай.

В первый день между техникой в окружении охраны ходят министры внутренних дел Арсен Аваков и обороны Андрей Загороднюк. С ними — начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

- Процент новой техники не такой, который нам подходит по планам, - говорит 42-летний Андрей Загороднюк. — Но на выставке находятся те, кто нам поможет исправить ситуацию. Особенно смотреть на технологические образцы, которые помогут выйти на новый уровень.

Арсен Аваков от имени министерства подписывает меморандум с государственным предприятием "Антонов" о намерении приобрести 12 транспортных самолетов Ан-178.

Между беспилотниками ходит командующий Сухопутных войск Александр Мирский. Его заинтересовал комплекс "Демон-Е" от компании "А-ДРОНС".

Это черный аппарат с черными винтами. Внизу к нему крепятся два ручных противотанковых гранатомета. После выстрела тубы сбрасывают и аппарат возвращается домой.

- Сбрасывает гранатометы потому, что часто дают осечку. Выстрел есть, а снаряд не вылетает. А нести обратно потенциально заряженное оружие опасно, — говорит представитель разработчика.

Показывает под потолком белый самолет, к которому прикреплен меньший с камерой на носу.

— Видите тот маленький? Это — беспилотник-камикадзе. Он по команде отцепляется и летит ликвидировать врагов, — добавляет.

Выставка продлится до 11 октября.