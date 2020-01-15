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среда, 15 января 2020 09:41

Европарламентарии призывают Россию признать вину за МН17, взяв пример с Ирана

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Европарламентарии призывают Россию признать вину за МН17, взяв пример с Ирана
В Европарламенте провели параллели между збитыми Россией и Ираном пассажирскими самолетами. Фото: ukrinform.ua

Депутаты Европарламента открыто призывают Россию признать вину за сбивание самолета МН17. Проводят параллели между действиями России в 2014 году и Ираном, который уже признал вину за сбивание "Боинга" украинских авиалиний.

Комментарии евродепутатов приводит Радио Свобода.

"Мы сейчас наблюдаем за уникальной ситуацией, когда Иран опережает Россию в своем признании ответственности. Россия должна взять на себя ответственность за сбивание МН17, но она до сих пор этого не сделала. Доказательная база идентична, но Россия отказывается признать свою вину", - заявил немецкий депутат Европейского парламента Михаэль Галер.

Если раньше евродепутаты позволяли себе так высказываться только в кулуарах и не на запись, то теперь откровенно осуждают Россию и сравнивают реакции Тегерана и Москвы на сбитый самолет.

"Власти Ирана признала свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии", - заявил депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.

Несмотря на то, что Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского лайнера в Европарламенте призывают к всестороннему и прозрачного расследования, поскольку, по словам депутатов, до сих пор остается много вопросов без ответов.

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"Военные технологии должны позволять видеть разницу между" Боингом ", который имеет свои радиосигналы, и он показывает, что он -" Боинг ", а не ракета или американский истребитель", - утверждает Андрюс Кубилюс. И добавляет, что на данный момент Иран идет на сотрудничество, однако неизвестно, так всегда будет, потому что расследование может длиться несколько лет.

В конце декабря 2019 постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова предоставить информацию, которой владеет, о катастрофе 2014-го года малайзийского "Боинга" на востоке Украины для нового судебного слушания в Нидерландах.

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Дата
15
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