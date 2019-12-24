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Россия готова предоставить информацию о катастрофе малайзийского самолета над Донбассом

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Россия готова предоставить информацию о катастрофе малайзийского самолета над Донбассом
Дело MH17 Россия готова предоставить новые доказательства. Фото: unian

Россия готова предоставить информацию, которой владеет, о катастрофе 2014-го года малайзийского "Боинга" на востоке Украины для нового судебного слушания в Нидерландах.

Такое заявление сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пишет unn.

"Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - сказал Чижов.

Ранее правительство Нидерландов попросил Россию о сотрудничестве в расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" МН17. Был сбит 17 июля 2014-го года, когда направлялся он из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли все люди на борту - 298 человек. Преимущественно граждане Нидерландов.

14 ноября Совместная следственная группа выступила с новым обращением к свидетелям в уголовном расследовании катастрофы рейса MH17. Собирают сведения о тех, кто отдавал приказы, в результате которых сбили авиалайнер. Следователи просят, в частности, об идентификации участников обнародованной разговора и стремятся выяснить, кому принадлежали номера, с которых велась ромовая.

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Суд состоится в Нидерландах 9 марта 2020.

Совместная следственная группа опубликовала очередную часть телефонных разговоров российских боевиков с их кураторами.

Общение происходило за несколько недель до сбивания рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщают JIT.

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