В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4185
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37890
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1053
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3141
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2295
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3087
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
24
7
5
6
4
Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.
Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Видео
Все видео
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4986
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7425
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1782
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1080
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 11:38

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

  Комментировать
В Европе признали Голодомор преступлением против человечности
Европарламент выразил сожаление украинскому народу Фото: genderz.org.u

Европарламент признал Голодомор преступлением против человечности 23 октября 2008-го. Представители выразили соболезнования украинскому народу и почтили погибших.

В резолюции отмечалось, что Голодомор 1932-33 годов привел к гибели миллионов украинцев и был цинично спланирован сталинским режимом. Тот имел целью насильственное введение коллективизации против воли крестьян Украины.

Также в документе Европарламент призвал все страны, которые возникли после распада СССР, открыть архивы для исследования трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат дал негативный прогноз по поводу признания Германией Голодомора геноцидом

Отметил что европейская интеграция основывается на готовности признать трагическую историю XX в. Что примирение с непростой историей не означает в любом смысле
коллективной вины, а наоборот, создает стабильный фундамент для развития общего европейского будущего.

Ныне Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира и шести церквях.

В советской газете "Правда" 8 августа 1932 опубликовали постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности". В народе закон получил название "закон о пяти колосках". За такое количество зерна могли расстрелять человека прямо на поле.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Европе признали Голодомор преступлением против человечности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 39183
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 18767
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
6
 Просмотров: 17021
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 14292
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 12438
История
Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу
Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу
 Просмотров: 126
Студенты добились отставки министра
Студенты добились отставки министра
 Просмотров: 387
Раскопали дорогу, построенную библейским героем
Раскопали дорогу, построенную библейским героем Просмотров: 1440
Нашли город, где зародилась золотая лихорадка
Нашли город, где зародилась золотая лихорадка Просмотров: 126
Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.
Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.
24
 Просмотров: 1692
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
Голосов: 144
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua