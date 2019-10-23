В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Европарламент выразил сожаление украинскому народу Фото: genderz.org.u

Европарламент признал Голодомор преступлением против человечности 23 октября 2008-го. Представители выразили соболезнования украинскому народу и почтили погибших.

В резолюции отмечалось, что Голодомор 1932-33 годов привел к гибели миллионов украинцев и был цинично спланирован сталинским режимом. Тот имел целью насильственное введение коллективизации против воли крестьян Украины.

Также в документе Европарламент призвал все страны, которые возникли после распада СССР, открыть архивы для исследования трагедии.

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Отметил что европейская интеграция основывается на готовности признать трагическую историю XX в. Что примирение с непростой историей не означает в любом смысле

коллективной вины, а наоборот, создает стабильный фундамент для развития общего европейского будущего.

Ныне Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира и шести церквях.

В советской газете "Правда" 8 августа 1932 опубликовали постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности". В народе закон получил название "закон о пяти колосках". За такое количество зерна могли расстрелять человека прямо на поле.