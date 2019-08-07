За колоски расстреливали на поле

Наказывали по закону и детей, пытавшихся найти хоть какую-то еду. фото: Мемориал памяти жертв Голодомора

В советской газете "Правда" 8 августа 1932 опубликовали постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности". В народе закон получил название "закон о пяти колосках". За такое количество зерна могли расстрелять человека прямо на поле.

Текст постановления ЦИК и СНК СССР такой: "За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения кооперативного и колхозного имущества. Центральный Исполнительный Комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют: применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов высшую меру социальной защиты - расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающий обстоятельствах лишение свободы на срок НЕ ниже 10 лет с конфискацией имущества ".

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Постановление имело смягчающие обстоятельства - вместо расстрела лишали свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего имущества. Его сразу передавали в колхозную собственность. Амнистия запрещалась. Под его действие попадали также дети любого возраста. В народе закон получил название "закон о пяти колосках". К начале 1933 года осуждено 54 645 человек, из них 2110 - к смертной казни. Наказывали и детей, пытавшихся найти хоть какую-то еду. На самом деле цифры были значительно больше.

В государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны в Киеве и датируются 1934-1936-ми