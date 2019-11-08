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пятница, 08 ноября 2019 12:42

"Северный поток-2" надо остановить: Украина призвала ЕС к действиям

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&quot;Северный поток-2&quot; надо остановить: Украина призвала ЕС к действиям
Намерение исключить Nord Stream 2 с третьего Энергетического пакета нарушает законодательство ЕС. Фото: Кореспондент

Депутатов Европарламента призвали остановить попытки исключить Nord Stream 2 из-под действия положений 3-го Энергетического пакета ЕС.

"Призывал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить Nord Stream 2. Намерение исключить Nord Stream 2 с третьего Энергетического пакета нарушает законодательство ЕС. Поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", - написал в Twitter посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

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Ранее в немецкий Бундестаг внесли законопроект, снимающий с российского газопровода "Северный поток-2" ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС. Речь идет о том, что поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода. Кроме того, в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. Это грозит убытками Газпрому.

В то же время Бундестаг не смог проголосовать за законопроект из-за отсутствия кворума.

Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2". Строительство российского газопровода планируется завершить в 2020-м. Необходимые разрешения ранее уже предоставила Германия, Финляндия, Швеция.

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