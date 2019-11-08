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пятница, 08 ноября 2019 10:03

Польша на рекордную сумму оштрафует "Северный поток-2"

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Польша на рекордную сумму оштрафует &quot;Северный поток-2&quot;
Антимонопольный орган Польши в мае прошлого года начал следствие по делу о возможном заговоре по строительству российского газопровода. Фото: 5.ua

Польша запланировала оштрафовать строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Так, Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши в анонсе пресс конференции сообщило, что планирует объявить последнее решение главы в деле строительства газопровода "Северный поток-2". Также наложить самый высокий штраф для компании в истории Управления", пишет Biznes Alert.

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Антимонопольный орган Польши в мае прошлого года начал следствие по делу о возможном заговоре по строительству российского газопровода.

Максимальный штраф в соответствии с польским законодательством составляет 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2". Строительство "Северного потока-2" планируется завершить в 2020 году. Необходимые разрешения ранее уже предоставила Германия, Финляндия, Швеция.

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